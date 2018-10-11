Instagram'a yeni ayar! Mutlaka değiştirin

Popülaritesi arttıkça güvenlik tehdidi de büyüyen Instagram'a getirilen çift faktörlü kimlik doğrulaması özelliği, kullanıcıları güvenlik risklerine karşı koruma altına alıyor. Siz de bu ayarı hemen değiştirin, hesabınızı tehlikelere karşı koruyun! Peki bu ayar nasıl yapılıyor?

İki faktörlü kimlik doğrulaması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.