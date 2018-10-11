Instagram'a yeni ayar! Mutlaka değiştirin
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a gelen son özellik 'çift faktörlü kimlik doğrulaması'. Uygulamanın yöneticileri, bu yöntemle kullanıcıları güvenlik risklerine karşı koruma altına almayı hedefliyor.11 Ekim 2018 Perşembe 14:43
Popülaritesi arttıkça güvenlik tehdidi de büyüyen Instagram'a getirilen çift faktörlü kimlik doğrulaması özelliği, kullanıcıları güvenlik risklerine karşı koruma altına alıyor. Siz de bu ayarı hemen değiştirin, hesabınızı tehlikelere karşı koruyun! Peki bu ayar nasıl yapılıyor?
İki faktörlü kimlik doğrulaması olan hesaplara giriş yaparken adından da anlaşılabileceği gibi iki adım uygulanıyor: kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra kullanıcının kaydettiği telefona bir adet doğrulama kodu geliyor. Bu sayede hesaba girmek için yalnızca şifre yeterli olmuyor.
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