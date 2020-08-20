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Teknoloji İnstagram'a bir yeni özellik daha geliyor!
Teknoloji

İnstagram'a bir yeni özellik daha geliyor!

Dünyaca kullanılan sosyal medya platformu İnstagram, kullanıcılarını uygulamada daha fazla vakit geçirmesini amaçlayarak Önerilen Gönderiler özelliğini getirecek. Peki İnstagram Önerilen gönderiler nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:16:00 -
İnstagram'a bir yeni özellik daha geliyor!

Facebook'un ürettiği fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram, şimdi ise kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesini amaçlayarak 'Önerilen gönderiler' ekleyeceklerini açıkladı. Bu özellik sayesinde ana sayfada tüm gönderileri gördüğünüzde karşınıza reklam ve önerilen gönderiler çıkacak.

Instagram Home’un ürün müdürü Julian Gutman, ” Yeni özellik Keşfet sekmesi ile aynı içeriklere sahip olmayacak. Örneğin Uzay ile ilgili sayfaları takip eden bir kişi Önerilen Gönderiler sayesinde anasayfada Uzay ile ilgili içerik görecek. Keşfet sekmesinde ise Fizik ile ilgili daha geniş kapsamlı içerikler yer almaya devam edecek. ” ifadelerini kullandı.

Yeni özellikle beraber uygulamada daha çok reklam göreceğimizi belirten ürün müdürü Gutman her ne kadar yeni özelliğin kullanıcıları uygulamada daha fazla tutmaya yönelik olmadığını söylese de bu özellik sayesinde birçok kullanıcının Instagram’da geçireceği vakit büyük oranda artacak. Şuan i.in IGTV ve Reels sekmelerinden olmayacak özellik ileriki zamanlarda kullanıcılar ile buluşacak...

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