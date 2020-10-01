Instagram ve Messenger resmen birleşti!

Sosyal medya devi Facebook, bünyesindeki Messenger ve Instagram uygulamalarını resmi olarak birleştirdiğini açıkladı. Henüz sınırlı sayıda ülkede kullanıcılara sunulan özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili Facebook tarafından yapılan açıklamada, "En iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram'a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız." ifadelerine yer verildi.

Şirket, söz konusu özelliğin şu an için sadece bazı ülkelerde kullanıma sunulduğunu ancak ilerleyen zamanlarda küresel olarak genişletileceğini belirtti.

Söz konusu değişikliğin, her iki uygulamaya da birçok yeni özellik getirmesi bekleniyor.