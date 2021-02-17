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Teknoloji Instagram post boyutu ne kadar? Story kaç pixel?
Teknoloji

Instagram post boyutu ne kadar? Story kaç pixel?

Sosyal medya kullanıcıları giderek artmaya devam etmektedir. En çok kullanıcı sayısına sahip olan uygulama da Instagram’dır. Bazı kullanıcılar Instagram post ve story boyutunu merak ediyorlar. Peki Instagram post boyutu ne kadar? Story boyutu ne kadar? Post ve story kaç pixel? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:55:00 -
Instagram post boyutu ne kadar? Story kaç pixel?

Instagram’da net bir fotoğraf paylaşımı yapabilmek için boyutları bilmek gerekiyor. Özellikle grafik tasarım yapmak ve bu tasarımı Instagram’da paylaşmak isteyenlerin bu boyutları bilmesi lazım. Peki Instagram post boyutu ne kadar? Instagram story kaç pixel?

Instagram story boyutu

Instagram’ın story özelliği en çok kullanılanlar arasındadır. Kullanıcılar, günlük yaşamdan pek çok bölümü story bölümünde paylaşmaktadırlar.

Instagram story boyutu 1080px ile 1920px'dir. Yani storyde paylaşılacak olan video veya fotoğrafın genişliği 1080px, yüksekliği ise 1920px olması gerekiyor. Bu boyutta olan video veya fotoğrafların storyde paylaşılması daha uygundur. 

Instagram gönderi boyutu 

Instagram’da fotoğraf paylaşmak için boyutları hakkında bilmeniz gerekenler; 

Instagram uygulaması içerisinde paylaşılan görsellerin boyutu 100×110 px olarak belirlenmiştir.

Kare şeklinde bir fotoğraf paylaşmak için 1080×1080px boyutları uygulanır.

Dikey görünümlü görsel paylaşımında, 1080×1250px boyutları uygulanır.

Yatay fotoğraf paylaşımları için 1080×566 px boyutları kullanılır.

 

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