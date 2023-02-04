Instagram neden çöktü, çöktü mü açılmıyor? Instagram erişim sorunu: mesajlar neden gitmiyor? Son dakika

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Şubat İnstagram uygulamasında sorun yaşamakta olan birçok kişi tarafından İnstagram çöktü mü? Merak ediliyor. Uygulama özelliklerinde beyaz ekran, yüklenme sorunu, ağ hatası ve daha birçok hata ile karşılaşan kullanıcılar İnstagram çöktü mü? İnstagram'da sorun mu var, neden açılmıyor? 4 Şubat İnstagram sorun mu var? İşte detaylar...

Data.ai tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye, Instagram'da en çok vakit geçiren ülke oldu ama sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Instagram aero yüklemeye çalışırken ''erişim engellendi'' hatası, Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

4 ŞUBAT 2023 İnstagram ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Konuyla ilgili tüm dünyada kullanılan uygulamalardan biri olan Instagram yönetiminden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar Instagram’a ücretli mavi rozet mi geliyor sorularını sordular! Sosyal medyada bu nedenle mi aksaklık var yorumları yaptılar! Instagram, kullanıcılara ücretli doğrulama sunma olasılığını düşünüyor olabilir.