2010 yılında açılan Instagram kullanıcılarına fotoğraf ve video paylaşımı yapma olanağı sağlıyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan Instagram’da faydalı paylaşımlar yapanlar olsa da ahlaka aykırı içerik paylaşanlar da var. Bu sebeple Instagram kullanıcıların dikkatli olması gerektiği ahlaka aykırı yayın yapanları göz ardı etmeleri öneriliyor.

Sosyal medyanın güvenilirliği son dönemde ülkemizde sıkça tartışılıyor. Yapılan yalan yanlış haberlerin yanı sıra sosyal medyada pek çok kişi hakaret içeren paylaşımlar da yapıyor. İnsanların sağlıkları üzerine dahi link kampanyaları sosyal medya üzerinden yürütülebiliyor.

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız haberler vatandaşların korkuya sürüklenmesine yol açtı. Bu sebeple sosyal medyayla ilgili önemli adımlar atıldı.

Sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram… Fotoğraf ve video paylaşımı yapılan Instagram’ı kullanacak olanlar “Instagram’a nasıl üye olunur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Instagram’a fotoğraf nasıl yüklenir?

Instagram giriş

Instagram telefon ile kullanılan uygulamalardan biridir. Instagram’dan fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor. Mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulama ile Instagram’a giriş yapabilirsiniz. Ayrıca internet tarayıcısından da Instagram’a girebilirsiniz. Bunun için “instagram.com/?hl=tr” adresine tıklamanız ve kullanıcı adı ile şifrenizi yazmanız gerekiyor.

Instagram aç | Instagram kaydol

Instagram hesabı olmayanlar söz konusu uygulamaya nasıl üye olacaklarını araştırıyor. Bunun için uygulamayı telefonunuza indirebilir ya da internet tarayıcınızdan üye kaydı yapabilirsiniz. Uygulama ya da tarayıcıdan Instagram ‘a ulaştıktan sonra “Hesabın yok mu? Kaydol” seçeneğine tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Instagram indir | Instagram yükle

Mobil cihazlarına Instagram indirmek isteyenler hangi aşamaları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Play Store ya da App Store’dan Instagram uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Instagram web

Instagram web üzerinden video ve fotoğraflara bakabilirsiniz. Ancak internetten paylaşım yapmanız mümkün değil. bu sebeple Instagram’a uygulamadan giriş yapmalısınız.

Instagram şifremi unuttum

Instagram hesabına girecek olanlar kimi zaman şifre unutma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Uygulamadan ya da internetten Instagram’a giriş ekranına tıklayın. Kullanıcı adı ve şifrenin alt kısmında yer alan “şifremi unuttum” butonuna tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Instagram indir pc

Instagram uygulamasının bilgisayara inip inmeyeceği merak ediliyor. Pek çok internet sitesinde Instagram uygulamasının bilgisayar için uygun olan uygulaması mevcut. Bunun için tercih edeceğiniz internet sitesinin güvenilir olduğundan emin olmalısınız.

Instagram giriş yapamıyorum

Zaman zaman Instagram kullanıcıları uygulamaya giremediklerini belirtiyor. Pek çok kişi “Instagram’a neden giremiyorum?” sorusunun cevabını araştırıyor. Instagram’da yaşanan yoğunluk ya da Instagram serverı sebebiyle bazı zamanlarda sisteme girilmekte güçlük yaşanabiliyor.

Instagram dondurma

Zaman zaman Instagram kullanıcıları hesaplarını dondurmalarının mümkün olup olmadığını merak ediyor. Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmanız mümkün. Bu işlemi instgram.com’dan ya da mobil uygulamanızdan yapabilirsiniz.

Önce profile ardından da profil düzenleye tıklayın. Sağ alt bölümde çıkan ‘hesabımı geçici olarak kapat’a tıklayın.

Instagram hesap silme

Bazı kullanıcılar Instagram hesaplarını nasıl sileceklerini merak ediyor. Profil düzenle kısmından hesabınızı silmeniz mümkün.

Instagram takipçi nasıl artar?

Instagram kullanıcıların pek çoğu geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Bu sebeple de takipçi sayılarını arttırmak istiyor. Elbette pek çok hile ile takipçi sayısı artabiliyor. Ancak bunlar birkaç günlük artışlar oluyor ve sonrasında hesapta yalnızca gerçek takipçiler kalıyor. Sosyal medya konusunda deneyimli olanlar bir hesabın büyümesi için kişilerin sık sık paylaşımlar yapması gerektiğini ve son derece kaliteli görseller kullanmalarını öneriyor.

Instagram profilimi nasıl gizlerim?

Instagram hesabınızı yalnızca sizin kabul edeceğiniz kişilerin görüntülemesi mümkün. Bunun için profilden ayarlara tıklayın. Ardından gizlilik, hesap gizliliği bölümünden hesabınızı 'gizli hesap' olarak seçebilirsiniz.

Instagram'a nasıl hesap eklerim?

Birden fazla Instagram hesabı bulunanlar hesaplarına nasıl aynı cihazdan ulaşabileceklerini merak ediyor. Birden fazla Instagram hesabınız varsa hepsine sürekli şifre girmeden tek bir cihazdan girebilirsiniz. Bunun için ayarlardan hesap ekle kısmına tıklayın ve yeni ekleyeceğiniz hesabın bilgilerini buraya ekleyin. Profil resimlerine tıklayarak hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Instagram'ı Facebook hesabına nasıl bağlarım?

Instagram ve Facebook hesaplarını birbirine bağladığınızda birinde yaptığınız paylaşım diğerine de yansır. Bunun için önce ayarlara sonra hesap kısmına tıklamanız gerekiyor. Bağlı hesaplardan facebook'u secip hesabınızın bilgilerini yazarak iki hesabı bağlayabilirsiniz.

Instagram yorumlarını nasıl kapatırım?

Instagram'da yaptığınız paylaşımlara yorum yapılmasını istemiyorsanız; yorum kısmını kapatabilirsiniz.

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