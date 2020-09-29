instagram dondurma

İnstagram hesabını nasıl dondururum, instagram hesap nasıl dondurulur diyorsanız bu haberimiz tam size göre. Sosyal medya platformu İnstagram hesabını dondurmak için şu yolu denemeniz gerekir.

Mobilden instagram hesabınızı giriş yapın. instagram giriş için tıklayınız.

Sağ alt köşede yer alan profil simgesini tıklayın. Şimdi yapmanız gereken sağ üst köşede bulunan … (üç nokta) tıklayın ve Ayarlar sekmesini seçin. Ayarlar kısmından Yardım yazısını tıklayın. Buradan Yardım Merkezi sekmesine tıklayın.

Burada Hesabınızı Yönetme seçeneğini tıklayın. instagram hesabı yönet dedikten sonra şimdi yapacağınız işlem Hesabınızı Silme seçeneğini tıklamak olmalıdır. Açılan pencerede instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? instagram hesabım nasıl silerim? instagram’da verilerime nasıl erişim veya verilerimi nasıl gözden geçiririm? Seçeneklerinin olduğunu göreceksiniz. Buradan instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? Seçeneceğini tıklayın. Bu seçenecek tıklanıldığında ‘Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir’ uyarısıyla karşılaşacaksınız. instagram geçiş olarak kapatmak için instagram.com’u tıklayınız ve sağ alt köşede bulunan profil simgesini tıklayın ardından profili düzenle deyiniz. Alt kısımda yer alan hesabımı geçici olarak kapat sekmesi tıklanır ve bu işem sonrası instagram hesabınızı geçici olarak dondurabiliyorsunuz.