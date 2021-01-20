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Teknoloji Instagram CEO'sundan TikTok itirafı
Teknoloji

Instagram CEO'sundan TikTok itirafı

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels uygulaması özelliğine ilişkin yaptığı açıklamada TikTok'un Instagram'dan daha ileride olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:28:00 -
Instagram CEO'sundan TikTok itirafı

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısını iyiden iyiye hisseden Çinli video platformu TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

"TIK TOK bizden daha iyi"

Oldukça da ilgi gören Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun etmiş değil. Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıkladı.

Kullanıcıların Reels konusundaki beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirten Mosseri, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Açıklamalara göre, TikTok’un sahip olduğu video formatlarının çoğuna sahip olmayan Instagram, kullanıcılara yeni araçlar ve efektler sunmak için çalışacak.

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