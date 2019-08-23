İnşattan düşen şahıs yaralandı Samsun’un Bafra ilçesinde inşaatın birinci katından düşen şahıs yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaatın birinci katından düşen şahıs yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turcan Hasanoğlu(48) isimli şahıs inşaatın birinci katından dengesini kaybederek yere düştü. Yaralan şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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