İnsanlık tarihinin en tehlikelisi: Nükleer bomba pazarı 2030'a kadar yüzde 73 büyüyecek!

ABD merkezli Müttefik Pazar Araştırma şirketi tarafından dün yayınlanan bir rapora göre, küresel nükleer füze ve bomba pazarının, 2020 yılına kıyasla 10 yıl içinde yüzde 73 büyüyerek 126 milyar doları aşması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından askeri harcamalarda canlılık yaşanıyor. Portland merkezli araştırma şirketi 2020'de yaklaşık 73 milyar doları bulan harcamaların on yıl içerisinde yüzde 72,6 artacağını öngörüyor.

Raporda, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını yüzünden artan sağlık harcamalarına rağmen, yükselen jeopolitik çatışmalar ve büyük askeri bütçelerin, bu rakamı 2030'a kadar yıllık yüzde 5,4 oranla artırmasının muhtemel olduğu kaydediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta rekor bir ulusal savunma bütçesi istedi. Raporda, uçak ve kara füzeleri kullanılarak kolaylıkla konuşlandırılabilen küçük nükleer savaş başlıklarına olan talebin yanı sıra, balistik füze denizaltıları, bombardıman uçakları ve kara tabanlı füzeleri içeren “nükleer üçlünün” modernizasyonun da talep edildiği kaydedildi.

SLBM'ler (denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze) 2020'de pazarın dörtte birini oluştursa da uçak ve kara füzeleri de bu sektörlerde daha hızlı büyümeyi teşvik edecektir.

Kuzey Amerika 2020'de küresel pazarın yarısından fazlasını kontrol ederken, rapor, Hindistan, Pakistan ve Çin'in nükleer cephaneliklerini geliştirme girişimlerine dayanarak en hızlı büyümenin Asya-Pasifik bölgesinden geleceğini tahmin ediyor.