İnsanlık dramı yaşanıyor: Mariupol’de 3 bebek susuzluktan öldü!

Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Rus işgal kuvvetleri üç haftadır şehrin su ve gıda kaynaklarını kesti.

Şehirden kaçmayı başaran ve ismini sadece Victoria olarak açıklayan Ukraynalı kadın, şehirde insanların aç olduğunu ve en az üç bebeğin susuzluktan öldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Rus bombardımanlarının her gece birkaç saat hariç aralıksız devam ettiğini, insanların bombardımanlardan kaçmak için apartmanların bodrum katlarına sığındıklarını belirten Victoria, şehir sakinlerinin bir müddet karları eriterek içme suyu elde ettiklerini ifade etti.

Profesör Mykola Trofymenko, “Artık Mariupol diye bir şehir yok. Her şey yerle bir edildi” diye konuştu.

'Artık Mariupol Diye Bir Şehir Yok'

Geçen hafta kaçarak kuşatmadan kurtulan Profesör Mykola Trofymenko da çalıştığı hastanenin bombardımanda yıkılması sonrasında bir doktorun, anestezi kullanmadan mutfak bıçağıyla ameliyat yapmak zorunda kaldığını anlattı. Karısı ve üç yaşındaki oğluyla kaçan Trofymenko, “Artık Mariupol diye bir şehir yok. Her şey yerle bir edildi” diye konuştu.

Azak Denizi kıyısındaki şehirde halen 300.000 civarında Ukraynalı sivil bulunuyor. Mariupol belediye başkan yardımcısı, Rusya’nın sivillerin ayrılmasına müsaade etme karşılığında şehrin teslimini istediğini, Rusya’ya güvenemeyeceklerini, “son kişi kalıncaya kadar savaşmaya devam edeceklerini” ifade etti. Ukrayna’da beklediği ilerlemeyi sağlayamayan ve ağır kayıplar veren Rusya en azından bir şehir ele geçirmiş olmak için saldırılarını Mariupol’e yoğunlaştırmış durumda.