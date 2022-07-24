İnsanlık dışı sözlerle saldırmışlardı! Suriyeli Ahmet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde moral buldu

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Youtube'da yayın yapan Medyaali TV'nin sokak röportajında, 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo'ya yapılanlar, bir insanlık ayıbı olarak arşivdeki yerini aldı.

Kanjo konuşurken çevrede toplanan kendini bilmez ırkçılar, "Ne Suriyelisi", "Ne işin var burada", "Yürü git, konuşma fazla", "Size o kadar gıcığız ki", "Bizi kullanıyorsunuz ve bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız" şeklinde insanlık dışı sözler sarf etti. Suriyeli Kanjo tüm bu söylenenlere, "Ben bir insanım." diyerek cevap verdi.

Külliye'de moral buldu

Verdiği cevapla izleyenlerin yüreğini dağlayan Ahmet Kanjo bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Kanjo'yu Külliye girişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Twitter hesabından, "Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz." mesajı verdi.