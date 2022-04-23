İnsanlık dışı görüntü! Atı aracına bağlayıp çekti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin atı aracına bağlayarak çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa’da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’da bir kişi merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
O anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.