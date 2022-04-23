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Yerel İnsanlık dışı görüntü! Atı aracına bağlayıp çekti
Yerel

İnsanlık dışı görüntü! Atı aracına bağlayıp çekti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin atı aracına bağlayarak çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:05:00 - 2022-04-23 16:11:09

Bursa’da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da bir kişi merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

O anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

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