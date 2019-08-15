İnsanlığın geleceği için büyük tehlike!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İnsanoğlunun ürettiği atıkların doğaya verdiği zarar yapılan her araştırmayla biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Yapılan son araştırmalar plastik maddelerin parçalanarak Kuzey Kutbu’ndaki kırsal bir bölgede yoğun bir şekilde biriktiğini tespit etti. Mikroplastik olarak adlandırılan bu parçacıklar, hava ve güneş enerjisiyle birlikte küçük parçalar haline gelerek insanların yutabileceği boyutlara ulaşmasıyla insan sağlığını tehdit ederken, biriken mikro çöplerin zaman içinde yığılmasıyla oluşacak çöp dağları da doğa için tehdit oluşturuyor.

Litre başına 154 bin parçacık!

Alfred Wegener Enstitüsü Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi uzmanlarından oluşan bir ekip, biriken mikroplastikleri araştırmak için Kuzey Kutbu’na gitti. Nehirleri, kıyı sularını ve Kuzey denizlerini araştıran araştırmacılar, litre başına 154 bin mikroparçacığın maddelere nüfuz ettiği sonucuna vardı. Mikroplastiklerin kar yağışı ile havadan yıkanabileceğini keşfeden uzmanlar, maddelerde biriken mikroplastiklerin de havadan geldiğini tespit etti. Plastik içeren boyalar, otomobil lastikleri ve kauçuk içeren diğer maddelerin parçalanmasıyla meydana gelen mikroplastiklerin yoğun birikiminin doğayı tehdit ettiği bilinirken, havada uçuşan mikroplastiklerin de nefes alma yoluyla yutulmasının insan sağlına tehdit oluşturduğu söyleniyor.