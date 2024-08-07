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Dünya İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Beyaz Saray'dan Orta Doğu açıklaması
Dünya

İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Beyaz Saray'dan Orta Doğu açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-07 00:28:00 -
İnsanların aklıyla alay ediyorlar! Beyaz Saray'dan Orta Doğu açıklaması

Katil İsrail'e cephane ve maddi destek sağlayan Beyaz Saray, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin gündemi değerlendirdi.

Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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Gazze'de ateşkes konusuna odaklandıklarına ve bunun olması durumunda bölgede tansiyonun düşebileceğine işaret eden Jean-Pierre, Biden yönetiminin bu konudaki çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

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