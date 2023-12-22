  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akıllı saatleri kullanmamaya gayret edin! Temassız ödemenizi güvenli hale getirin

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Aç kapıyı Veysel efendi onlar da gidiyor! İYİ Parti’de yeni istifa dalgası

Ayda 2 milyon kesildiyse bir de ödenenler kim bilir ne kadar? Halk tv hortumu CHP’ye bağlamış

Türkiye'nin o ilçesi Dubai gibi olabilir! Petrol üstüne petrol fışkırıyor, keşif halkı ayağa kaldırdı

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

98 firmadan flaş açıklama! Yumurta alacaklar dikkat

"Almanya'daki Türkler, Türkiye için oy kullanmasın" diye başvuru yapmıştı! Sözde Türk boksör skandal gelişmeyi duyurdu

Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı

Saadet Partisi’nde çelişki içinde çelişki!
Kültür - Sanat İnsanın Felaketleri sergisi ziyarete açıldı
Kültür - Sanat

İnsanın Felaketleri sergisi ziyarete açıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:12:00 -
İnsanın Felaketleri sergisi ziyarete açıldı

İnsanın Felaketleri sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Özden’in ‘İnsanın Felaketleri’ başlığı altında kişisel sergisinin açılışı ve sanatçı konuşması yapıldı.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri Sanat Galerisinde yoğun ilgi gören sanatçı konuşması etkinliğinde Lütfi Özden; serginin üretim süreci, teknik ve fikri aşamalarına odaklandı. İnsanın doğa üzerindeki etkisinin son yıllarda geri döndürülemez boyutlara geldiğinin altını çizen Özden, İnsanın Felaketleri sergisinin de bu sekilde ortaya çıktığını söyledi.
İklim krizi, ekoloji odaklı yaklaşım ile bu felaketler anında, gezegeni paylaştığımız diğer canlılara da dikkat çeken Özden, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.
İnsanın felaketleri sergisi, insan olanın doğa üzerindeki eylemlerini gösterirken, yeninden konumumuzu sorgulayacağımız bir alana işaret ediyor.
Sergi 29 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23