İnsanın Felaketleri sergisi ziyarete açıldı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Özden’in ‘İnsanın Felaketleri’ başlığı altında kişisel sergisinin açılışı ve sanatçı konuşması yapıldı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri Sanat Galerisinde yoğun ilgi gören sanatçı konuşması etkinliğinde Lütfi Özden; serginin üretim süreci, teknik ve fikri aşamalarına odaklandı. İnsanın doğa üzerindeki etkisinin son yıllarda geri döndürülemez boyutlara geldiğinin altını çizen Özden, İnsanın Felaketleri sergisinin de bu sekilde ortaya çıktığını söyledi.

İklim krizi, ekoloji odaklı yaklaşım ile bu felaketler anında, gezegeni paylaştığımız diğer canlılara da dikkat çeken Özden, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

İnsanın felaketleri sergisi, insan olanın doğa üzerindeki eylemlerini gösterirken, yeninden konumumuzu sorgulayacağımız bir alana işaret ediyor.

Sergi 29 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.