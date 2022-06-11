“İnsani yardım engellendi” yaygarası! FETÖ’nün bu pisliklerini çabuk unuttular

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Geçtiğimiz günlerde, Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan onlarca şüphelinin daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo tespit edildi.

Depoda temizlikten gıda ürünlerine kadar çeşitli kategorilerden ürünlerin istif edildiği, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine gönderildiği belirlendi.

“İnsani yardım” yaygarası

Operasyonun ardından FETÖ’cüler ve bazı muhalifler, deponun insani yardım amacıyla kullanıldığı bahanesiyle hükümete yüklenmeye başladı. Başını, KHK’lıları görevlerine iade etmeyi vaat ederek FETÖ’ye göz kırpan CHP’lilerin çektiği bazı odaklar, insani yardım faaliyetlerinin engellendiğini savunarak AK Parti’nin hukuk suçu işlediği iftirasını savundu.

FETÖ’nün İHH’ya baskını unutulmadı!

FETÖ’cülerin örgüt üyelerine yaptığı yardımların önüne geçilmesini, “İnsani yardım faaliyetlerinin engellenmesi” olarak niteleyen müfteriler, örgütün devlet içinde halen güçlü olduğu yıllarda yaptığı rezilliklere ağızlarını açmıyordu!..

Bartın’da yaşananların ardından FETÖ’cüleri savunanlar, akıllara örgütün kendisinden olmayan Müslümanların faaliyetlerini nasıl engellemeye çalıştığını getirdi.

FETÖ 13 Ocak 2014 senesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Kilis Ofisi ve Yardım Deposu’na baskın düzenledi. Sabah saat 06:30 sularında yapılan baskın sırasında, İHH’nın bilgisayarlarına el konuldu. Tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenen arama çalışmaları sırasında İHH avukatlarının arama bölgesine gelmesi bile beklenmedi.

2018 senesinde, İHH’nın ofisinde arama yapılmasını sağladıkları ve AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar'a seçim öncesinde kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin terörle mücadele ve istihbarat şubelerinde görev yapan 6 polis hakkında 7,5 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açıldı.

Selam Tevhid kumpasıyla insanları fişlediler

FETÖ 2011 senesinde, “Selam Tevhid Davası” adı altında, kendilerinden olmayan bazı AK Partili siyasetiler ve iş insanları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın iddiası, bu kişilerin İrancı olduğu ve Tahran adına casusluk yaptıklarıydı. Paralel çete, 17 Aralık darbe teşebbüsü sürecinde Selam-Tevhid kumpası ile AK Parti hükümetinin çok sayıda bürokratı ve iş insanlarının İran'la anlaştığı iftirasında bulundu, gazete, haber ve dizilerde de bu kara propaganda sürdürüldü. Darbe teşebbüsü öncesi bir yıllık süreçte gazete ve dizi aracılığıyla sürekli yayınlar yaparak bu duruma zemin hazırlandı.

Soruşturma kapsamında binlerce kişinin telefonları gayri meşru şekilde dinlendi. FETÖ’cü polisler, hukuk dışı yöntemlerle dinlemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan’a kadar uzattı.

Dinlemeler sadece insanlarla sınırlı kalmadı, FETÖ’nün ele geçiremediği kurum ve kuruluşların telefonları da dinlendi. Böylece kendisine hedef olarak belirlediği herkes hakkında detaylı bilgiye sahip olan FETÖ, ekarte etmek istediği çoğu kişiyi saf dışı bıraktı.

Selam Tevhid kumpası ile FETÖ, şahısları ve içinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan kurumları hedef aldı.

FETÖ kıymete bindi

Bartın’daki depoya yapılan operasyonun ardından, “İnsani yardım faaliyetleri engelleniyor” yaygarası koparan FETÖ’cülerin, kendi yedikleri haltlar gün gibi ortadayken, muhaliflerin de utanmadan onlara sahip çıkması ağızları açık bırakıyor.

FETÖ’nün ikiyüzlü, rezil, kepaze bir örgüt olduğu biliniyor; kendilerinden olmayanlara yaptıkları saldırılara rağmen, hukuka uygun operasyonlar sonrası kıyameti koparmaları tasvip edilmese de anlaşılabiliyor.

AK Parti’yi indirmek için FETÖ ile işbirliği yapacak kadar alçalan CHP’lilerin Bartın’daki depoyu savunması insanı hayrete düşürüyor. FETÖ’nün yukarıda yazan tüm pislikleri yaptığı sırada ağzını açmayan CHP’lilerin, Bartın’daki depo operasyonu sonrası, “İnsani yardım” yalanına sarılıp KHK’lıları savunması, muhaliflerin içinde bulunduğu içler acısı durumu kanıtlıyor!..