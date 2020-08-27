İnsan saçından daha ince lens geliştirildi

Brezilya Sao Carlos Mühendislik Okulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir ilke imza atarak insan saçından binlerce kat daha ince bir yapıya sahip lens geliştirdi. Yapılan açıklamada, geliştirilen ultra ince lensin metalens türünde olduğu ve akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok mobil cihazda kullanılabileceği belirtildi.

Geliştirilen lensin ışıkla etkileşime geçen nanopost dizilimlerinin üstünde bulunan tek bir nanometrik silikon katmanından oluştuğunu ifade eden çalışmanın başyazarı Emiliano Rezende Martins, söz konusu lensin günümüz teknolojide sınırsız bir kullanım alanına sahip olduğunu ve gelecekteki teknolojik çalışmalara önemli ölçüde yardımcı olabileceğini söyledi.

Çalışma sonuçları, ACS Photonics dergisinde yayınlandı.