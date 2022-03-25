  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İnsan kanında mikroplastik bulundu
Dünya

İnsan kanında mikroplastik bulundu

Günlük hayatta plastik malzemelerin kullanımı artıyor. Hollanda'da bilim insanları ilk kez insan kanında mikroplastik parçacıklar buldu. Yapılan çalışma sonucu mikroplastik parçacıkların vücutta hareket edebildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 21:23:00 - 2022-03-25 21:26:22
İnsan kanında mikroplastik bulundu

Hollanda'da yapılan bir araştırmada ilk kez insan kanında mikroplastiğe rastlandı.

Tamamı sağlıklı 22 bağışçıdan kan örnekleri alındı, deneklerin 17'sinin kanında mikroplastik parçacıklar bulundu.

Çalışma kapsamında alınan kan örneklerinin yarısında, içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan ve kısaca PET olarak bilinen polietilen tereftalat maddesi görüldü.

Plastik poşet yapımında kullanılan maddeye rastlanıldı

Kan örneklerinin üçte birinde ürün paketlemede kullanılan plastik madde bulunurken, dörtte birinde plastik poşet yapımında kullanılan maddeye rastlandı.

Vrije Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dick Vethaak, "Nefes aldığımızda maruz kaldığımız tüm mikroplastikler ve nanoplastikleri yutuyoruz. Aslında o kadar çok plastik var ki, kan dolaşımımıza bile girebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mikroplastikler vücutta hareket edebiliyor

Araştırma sonucunda, mikroplastik parçacıkların vücutta hareket edebildiği ve organlara yerleşebildiği de ortaya çıktı.

Sonuçlar endişe verici olsa da halen cevaplanması gereken sorular üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kandaki plastiğin vücuda etkileri incelenirken, bu parçacıkların böbrekte ya da safra kesesinde temizlenip temizlenmediği araştırılıyor.

 

Yeni ekonomi modeli: Vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Yeni ekonomi modeli: Vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Ekonomi

Yeni ekonomi modeli: Vergi ve ekonomi paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kaynak:TRT

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay