İnsan hakları örgütlerinden BM’ye çağrı: Mısır'daki 'sistematik işkenceyi' soruşturun!

Uluslararası ve yerel insan hakları örgütleri Birleşmiş Milletleri, Mısır makamları tarafından cezaevlerinde bulunan 60 bin siyasi tutuklaya uygulanan sistematik işkenceyi araştırmaya çağırdı.

Mısırlı yetkililerin "yaygın ve sistematik" işkence kullanımının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyleyen insan hakları grupları, Birleşmiş Milletler'e Mısır'ın insan hakları sicilini gözden geçirme çağrısında bulundu.

BM İşkenceye Karşı Komite'ye sunulan raporda, "dayak, elektrik şoku, cinsel şiddet" gibi yöntemlerin kullanımı ve güvenlik görevlilerinin tıbbi bakıma erişiminin engelledeği belirtildi.

Altı insan hakları grubundan oluşan koalisyon, Mısırlı yetkililerin "işkence kullanımının, uluslararası teamül hukukuna göre insanlığa karşı bir suç teşkil edecek kadar yaygın ve sistematik olduğunu" söyledi.

Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu İcra Direktörü Mohamed Lotfy'ye göre, Mısır'ın "insan hakları savunucularını, azınlıkları, gazetecileri, akademisyenleri ve muhalif politikacıları" hedef alan uzun süredir devam eden uygulamasında işkence "muhalefeti bastırmak için siyasi bir araç" olarak kullanıllıyor.

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Raporu sunan koalisyon arasında ECRF, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) ve Londra merkezli insan hakları örgütü REDRESS yer aldı.

Kasım ayında BM komitesi, Mısır'ın BM İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamındaki sicilini gözden geçirecek.

Kahire, muhalefete yönelik baskıyı sürdüren Darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin on yıllık yönetimi sırasında insan hakları sicili nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. İnsan hakları grupları, ülkede yaklaşık 60.000 siyasi mahkum olduğunu tahmin ediyor.

İnsan hakları gruplarına göre, birçoğu aşırı kalabalık hücrelerde acımasız koşullara maruz kaldı ve hapishane yetkilileri tarafından düzenli olarak kötü muamele gördü.

REDRESS direktörü Rupert Skilbeck, "İşkence, gerçekte ne olduğu gibi görülmek yerine, yalnızca münferit suistimal eylemleri olarak reddediliyor: Mısır vatandaşlarına yönelik insanlığa karşı bir suç olan kasıtlı bir saldırı" dedi.

Kahire rejimi, gözaltındaki insanlara işkence yapıldığını düzenli olarak reddetti.