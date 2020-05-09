İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı

BEYRUT (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan makamlarının, ülkenin eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğlu Prens Faysal'ı gözaltına aldığını bildirdi.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, 27 Mart'tan beri gözaltında tuttuğu Prens Faysal'ın dış dünyayla bağlantısını kestiği ve nerede tutulduğuna dair bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi.

Prens Faysal'ın daha önce de gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, Faysal'ın, Kasım 2017'de yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'nde tutulan 300'ü aşkın yetkili ve kraliyet ailesi mensubundan biri olduğu hatırlatıldı.

Riyad yönetiminin Prens Faysal'ı 29 Aralık 2017'de salıverdiği ancak seyahat etmesine karşı "keyfi" yasak getirdiği vurgulanan açıklamada, "Prens Faysal, gözaltına alındığı 2017'den bu yana yönetime karşı açık eleştirilerde bulunmadı. Ailesi, kalp rahatsızlığı olması hasebiyle sağlığından endişe ediyor." denildi.

- Son aylarda kraliyet ailesi mensupları hedef alınıyor

Suudi Arabistan yönetiminin son aylarda kraliyet hanedanlığı mensuplarını hedef aldığı aktarılan açıklamada, Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ve Haziran 2017'de görevden alınan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in mart ayının başında gözaltına alındıklarına dikkat çekildi.

"Eski Kral Suud'un kızı Prenses Besme, kızı ile birlikte ev hapsinde tutulduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiğine dair geçen ay sosyal medyada paylaşımlarda bulundu." ifadeleri kullanılan açıklamada, HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page'nin şu sözlerine yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Muhammed bin Selman iktidarı dönemindeki hukuk dışı davranışları, yoğun eleştirilere rağmen devam ediyor. Şimdi Prens Faysal'ı, Suudi Arabistan'da net yasal bir dayanağı olmayan yüzlerce tutuklulara eklemeliyiz."

Konuyla ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.