İnsan dokularında plastik parçaları tespit edildi

Arizona Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, plastik kirliliği üzerine yürüttükleri yeni bir çalışma sonucu, ilginç sonuçlara ulaştı. Yapılan açıklamada, incelenen tüm insan dokularında plastiklere rastlandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, plastik parçacıklarıyla karşılaşma ihtimali en fazla olan akciğer, karaciğer, dalak ve böbreklerden 47 doku örneği alındı. Alınan bu doku örnekleri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, tüm insan dokularında boyutları 5 mm'ye kadar ulaşan küçük plastik parçalarına rastlandı.

"Plastiklerin vücudumuza girdiğine dair kanıtlar var"

Söz konusu çalışmaya ilişkin açıklamalar yapan araştırmacı Charles Rolsky, "Plastiklerin vücudumuza girdiğine dair kanıtlar var, ancak çok az çalışma buralara baktı. Bu noktada, plastiğin sadece ufak bir detay mı olduğunu yoksa insan sağlığı için bir tehlike mi olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Çalışmayı yürüten ekibin bir diğer üyesi araştırmacı Varun Kelkar ise, "Kimseyi telaşlandırmak istemeyiz ancak her yerde bulunan biyolojik olarak çözünemeyen bu materyaller insan dokularına girip birikebilir. Üstelik insan sağlığına muhtemel etkilerini de bilmiyoruz." şeklinde konuştu.