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Yerel İnşaattan düşen işçiyi almaya gelen ambulansa saldırı! Sonu kötü bitti...
Yerel

İnşaattan düşen işçiyi almaya gelen ambulansa saldırı! Sonu kötü bitti...

Elazığ'da inşaattan düşen işçiyi almaya gelen ambulansa diğer işçiler saldırdı. Sağlık ekipleri saldırı nedeniyle bir süre yaralı adama müdahale edemedi ve düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 07:55:00 -

Elazığ'da inşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı.

Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler, ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.

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Yorumlar

Çetin

Belkide geç geldiği için işçi ölmüştür doğrusunu Allah bilir ama mahkeme gibi hüküm vermişsiniz

ŞABAN

Çetin Bey önemli olan Oradaki insanların salakça davranıp sağlık personeline engellemeleri halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor Belki de adam ölmedi ambulans oradayken öldü onu da sen bilemiyorsun
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