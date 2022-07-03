İnşaattan düşen işçiyi almaya gelen ambulansa saldırı! Sonu kötü bitti...

Elazığ'da inşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı.

Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler, ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.