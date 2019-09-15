İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Samsun’da inşaattan düşen bir işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da inşaattan düşen bir işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesini sıvamak için kurulan 2. kattaki iskeleden düşen sıva işçisi Şerif Arslan (48) ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şerif Arslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 4 çocuk babası Şerif Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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