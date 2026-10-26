İnşaatta korkunç ölüm: 26 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatta bir erkeğin cesedine ulaşıldı.
Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
M.G'ye (26) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.