  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor
Aktüel

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

- Adıyaman'da 55 yaşındaki inşaat ustası Hüseyin İsot, küçük yaşta hobi olarak başladığı bağlama yapımını köy evinin bodrum katındaki 4 metrekarelik atölyede sürdürüyor - Hüseyin İsot: - "Herhangi bir belgem yok, ustam yok, kendi kendime bu işi öğrendim"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:45:00 -
İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da inşaat ustası 55 yaşındaki Hüseyin İsot, köydeki evine kurduğu atölyesinde yıllardır bağlama yapıyor.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan İsot, küçük yaşlardayken köylerine gelen bir müzisyenin çaldığı enstrümandan etkilenerek bu alana ilgi duymaya başladı.

İlerleyen zamanda kendi çabalarıyla müzik aleti yapmayı öğrenen İsot, iki katlı evinin bodrum katındaki 4 metrekarelik alana bağlama atölyesi kurdu.

İsot, burada dut ağaçlarının kütüklerini oyarak şekil verip, bağlama yapıyor.

İnşatta duvar ustalığı ile geçimini sağlayan İsot'un, talep üzerine yaptığı bağlamalar ilgi görüyor.

Hüseyin İsot, gazetecilere, henüz 10 yaşındayken elindeki kısıtlı imkanlarla müzik aleti yapmaya başladığını söyledi.

İnşaatlarda çalışmasına rağmen hobisinden vazgeçmediğini anlatan İsot, "Kendi el emeğimle dut ağacını oyarak bağlama üretimi yapıyorum. Herhangi bir belgem yok, ustam yok, kendi kendime bu işi öğrendim." diye konuştu.

Bağlama yapımının zor olduğunu ifade eden İsot, "Bağlama ile türkülere can vermek tüm zorlukları unutturuyor." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!
Yerel

Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’da yardım almaya gelen sel mağduru bir kadına ayağındaki kara lastiği gören görevliler çizme vermek istedi..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı