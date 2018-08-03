İnşaat sektörü büyümek istiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı.03 Ağustos 2018 Cuma 10:55
Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı.
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