0553 313 94 23

İnşaat sektörü büyümek istiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:55
İnşaat sektörü büyümek istiyor

Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:55
  1. İstanbul İnşaatçılar Derneği
  2. görüşme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    1. FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
    2. 15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur..
    3. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı..
    4. Küresel eşkıyaya boyun eğmeyiz!
    5. Bedel ödeyenler bedel istiyor
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: K. Kore..
    7. Adalar sokaklarında elektrikli fayton..
    8. Koruyucu aile kapsamında himayeye..
    9. Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması:..
    10. Korkma titre! 6 SİHA daha geldi
    11. 4 partiden ABD’ye ortak tepki
    12. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    13. Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?
    14. Beşiktaş'ın yeni gözdesi Larin
    15. Dinden çıkmayı gerektiren sözleri..
    16. Bedelli askerlikte başvurulara ne..
    17. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu..
    18. Batılı ordularda bile tabur imamı..
    19. "Kızıma gösterilen ilginin sebebi..
    20. Büyükşehir’den Mudanya’ya dev yatırım
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!