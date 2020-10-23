İnşaat sektörü 2021'den umutlu

Akit Ekonomi

Turkuvaz Yayın Grubu bünyesinde bulunan Sabah Gazetesi’nin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi’nden önemli mesajlar çıktı. Zirveye katılan iş adamları, ekonomiye güç katacak adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Yeni projeler devreye alınacak

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yetkilileri de 2021’in 2020’den daha iyi geçeceğine işaret ettiler ve gelecek sene konut üretimi ile satışının önemli oranda artacağına dikkat çektiler. Ayrıca dev yatırımlar ile projelere yenilerini eklemekte kararlı olduklarını belirttiler.

Müteahhitlerimiz Çinlilerle yarışıyor

3. Türkiye 2023 Zirvesi’nde katılan konuşmacılar ve sözlerinden öne çıkan kısımlar ise şöyle: l Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: “Ülkemizin altyapı projelerinde ne kadar başarılı olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Müteahhitlerimiz, bu alanda Çinlilerle yarışıyor. Şükür ki Türkiye’de hayata geçirilen mega projeler sayesinde edinilen bilgi ve tecrübeler başka ülkelerle paylaşılıyor. Öbür taraftan kentleşmeyle birlikte şehirler arası rekabet arttı. Şehirler özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda yarışıyorlar. Malum, eğitim ve sağlık gibi konular yurt dışında yaşama kararını etkiliyor. Bu anlamda ülkemizin sağlık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum.”

Çarklar dönmeye devam etti

l Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde pek çok ülke çaresizlikle boğuşurken Türkiye ekonomisinde çarklar dönmeye devam etti. Virüs herkesin hayatına inanılmaz bir dokunuş yaptı. Covid-19 dönemi konut sektörü için de önemli bir dönemdi. Zira sektör, bu dönemde şapkayı önüne koyup neler yapması gerektiğini araştırdı. Biz de insanların beklentilerini, kaygılarını, evlerde yaşadıkları ihtiyaçların neler olduğunu anlama çabası içerisine girdik. Uzman kadrolarımızla çok ciddi çalışmalar yaptık.”

Başarılı bulunuyor, tercih ediliyoruz

l Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: “Bize Çinliler rakip olarak gösteriliyor. Ama ben, Çinlileri rakip olarak görmüyorum. Çünkü en önemli şey inşaat projelerini zamanında, bütçesinde ve kaliteyle yapmak. Türk inşaat sektörü de dünyanın her tarafında bunu yapıyor. Ve inanın, Türk inşaat sektörünün projeleri çok daha tercih ediliyor.” Hakikaten inşaat sektörü olarak çok hızlı ve büyük projeler yaptık. Ancak bunlar tam olarak yeterli değil. Yine dünyada öncü olmak için tekrar düşünmemiz gereken yeni bir döneme geçiyoruz.”

Çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllı şehirler inşa edeceklerini vurgulayarak, “Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü entegre etmek için de elimizden geleni yapacağız. Bunları birbirine bağlamak, bağımsız uygulamaları birleştirmek için hummalı bir şekilde çalışacağız. Çalışmalarımızın meyvelerini de toplayacağız” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, “Dijitalleşme konusunda iyi bir yerdeyiz. Havada, karada, denizde, uzayda dijital dönüşümü en üst seviyede yaşıyoruz ve vatandaşlarımıza yaşatıyoruz, yaşatmayı sürdüreceğiz” diye ekledi.

Bakan Kurum: Geleceği yakalayacağız

3. Türkiye 2023 Zirvesi’ne video konferans yoluyla bağlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “81 ilimizi yeni teknolojilerle 2023’e, 2053’e hazırlıyoruz. Doğal koruma alanlarını yüzde 17’ye çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelinen aşamada akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Şu muhakkak ki çağını yakalamayan şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkûmdur. İşte onun için hem tarihimizi koruyacağız hem de yatırımlarla geleceği yakalayacağız” dedi.