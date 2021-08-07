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Ekonomi İnşaat malzemeleri ihracatı haziranda zirve yaptı
Ekonomi

İnşaat malzemeleri ihracatı haziranda zirve yaptı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran 2021 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:54:00 -
İnşaat malzemeleri ihracatı haziranda zirve yaptı

Buna göre, haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan inşaat malzemeleri ihracatı ile endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. Endeks, haziran ayında pazarlardaki iyileşme ve canlanma ile son yılların en yüksek performansını gösterdi. Haziran ayında özellikle yurtdışı pazarlardaki “büyük açılma” ile talepte yüksek bir artış yaşandı. Bu gelişmeler doğrultusunda haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat, değer olarak aylık rekorunu kırdı. Haziran ayında değer olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. Haziran ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak da 5,85 milyon tona ulaştı. Böylece miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı yapıldı. Aynı zamanda 2021 yılı haziran ayı itibarıyla yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 25,86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Pazarlarda, salgındaki dördüncü dalgaya rağmen büyüme beklentileri ile talep artışı sürüyor. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar devam etmesi, dolayısıyla ihracatta yüksek seviyelerin sürmesi bekleniyor. Temmuz ayındaki uzun tatil nedeniyle ihracat verisinin zayıflayacağı, ağustos ayından itibaren ise ihracat artışının hızlanacağı öngörülüyor.

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