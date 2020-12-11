  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:16:13 -
İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 19,49 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ekim 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 22,08, işçilik endeksinde yüzde 14,02 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,94, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,34 artış gösterdi. Ekimde, eylül ayına göre malzeme endeksinde yüzde 4, işçilik endeksinde yüzde 0,67 yükseliş kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,81 ve işçilik endeksi de yüzde 14,23 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,01 arttı.

Ekimde aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,02, işçilik endeksi yüzde 1,05 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,96, işçilik endeksi yüzde 13,27 yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma
Dünya

Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ savaşı öncesi ve sonrasında sergilenen dayanışma sonrası sessizliğini koruyan Rusya Suriye'de ..
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay