İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,69 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,30, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,67 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15, işçilik endeksi yüzde 0,65 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,75 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,30, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,10, işçilik endeksi yüzde 25,38 arttı.