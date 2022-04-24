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Yerel İnşaat kazısında bulundu! Birinci dünya savaşı ile kurtuluş savaşı'nda kullanılmış
Yerel

İnşaat kazısında bulundu! Birinci dünya savaşı ile kurtuluş savaşı'nda kullanılmış

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında çok sayıda el bombası bulundu. Patlayıcı özelliğini yitiren el bombalarının Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığı değerlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 20:52:00 - 2022-04-24 20:53:57
İnşaat kazısında bulundu! Birinci dünya savaşı ile kurtuluş savaşı'nda kullanılmış

İlçenin İhsaniye Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 Sokağın kesiştiği arsada, inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaat kazısı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı. 

Yapılan ilk incelemede, el bombalarının patlayıcı özelliğini yitirmiş olduğu tespit edildi. Muhafaza altına alınan bombaların incelenmesi için Balıkesir'den uzman ekip çağrıldı. Uzman ekipler, alanda başka bomba olup olmadığına dair kazı çalışmalarını sürdürüyor. 

İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, Birinci Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi. 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KULLANILMIŞ

İnşaat kazısında bulundu Uzman ekip çağrıldı: Kurtuluş Savaşında...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman da bombaların Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşında kullanılan el bombaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir temel kazısı sırasında bazı mühimmatların çıktığını görüyoruz. İki çeşit patlayıcı var. Bunlar 1inci Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşında kullanılan el bombaları. Hem yuvarlak şekilde, hem saplı şekilde. Çekildiği zaman patlayan bombalar. Fakat bu bölgede bir askeri tesis yok. Milli Mücadele sırasında bu bölge Yunanlılar ile Türk Ordusu'nun savaştığı, bir siper savaşının olduğu bir yer değil. Burası tamamen boş bir alan. Bu mühimmatların tamamını çıkardıktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bölgede belki geçici bir süre cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mühimmatlar 1inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşına ait. Üzerinde inceleme yapamıyoruz şu an, dokunmamıza müsaade etmiyorlar. İnceleme yapıldığı zaman seri numarasından hangi ülkeye ait olduğu belli olur."

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