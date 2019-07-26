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İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi bu ay 83,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise temmuz ayında 90,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 50,4 iken bu ay yüzde 3,8 yükselişle 52,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. sektörel güven endeksleri
  3. inşaat sektörü güven endeksi

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