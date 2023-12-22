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Sosyal Medya İnşaat amelesinden sıra dışı defile
Sosyal Medya

İnşaat amelesinden sıra dışı defile

Yeniakit Publisher
2023-12-22 13:51:00 -

Zorlu çalışma şartları altında inşaat işçisi olan bir gencin, tuğla poşetlerinden yaptığı sıra dışı defilesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İnşaat alanından doğan bu ilham verici hikâye, işçinin zor koşullar altında dahi yaratıcılığını ve mizah anlayışını sergileyebileceğini gösterdi. İşçi, inşaat malzemelerini kullanarak kendi modasını yaptı ve bu eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.

Defilesinde harç sepetini çanta olarak kullanan genç, modayı ve işçiliği birleştiren benzersiz bir tarz ortaya koydu. Bu yaratıcı yaklaşım, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

 

Müzik eşliğinde çektiği kısa kliple sosyal medyada fenomen haline gelen genç, on binlerce kişi tarafından izlendi ve takdir topladı. Bu viral video, inşaat işçisinin günlük hayatına neşeli bir bakış açısı kazandırdı.

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