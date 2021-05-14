İnönü Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Öğrenciler gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Liseden sonra önemli diğer aşama üniversitedir. Üniversite için YKS sınavına girmek ve hedeflenen üniversitenin taban puanını almak gerekiyor.. Peki, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
İnönü Üniversitesi, ilk olarak 1975 yılında kuruldu ama 1977 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi'nin Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine öğrenci alınmasıyla fiilen eğitim ve öğretime başladı. ÖSYM Başkanlığı, 2021-YKS 1. oturumunun (TYT) 26 Haziran’da yapılacağını bildirdi. ÖSYM’nin açıklamasından sonra Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesinin taban ve yüzdelik puanları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
İnönü Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
İnönü Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.