İnönü- Menderes Mücadelesi

Gerger’in kitabında yer alan yüzlerce konu başlığından bazı dikkat çekici başlıklar şöyle: “-Cumhuriyet’in ilk yılları…-Atatürk, CHP (tek Parti) ve İnönü.. -Atatürk’ün gölgesinden Milli Şefliğe İsmet İnönü devri.. -İnönü’nün Din politikası ve İslam’a bakışı.. -Seçimler: “Açık oy, gizli tasnif!..” -İnönü ve Köy Enstitüleri.. -Felsefesi ve icraatlarıyla CHP ve İnönü devri.. -Demokrat Parti’nin (DP) doğuşu ve Adnan Menderes dönemi.. -Menderes’in kimliği, şahsiyeti ve İslam’a bakışı.. -Celal Bayar’ın Din’e bakışı.. -İnönü-Menderes mücadelesinden ibretli tablolar!.. -İnönü ile Menderes’in iç ve dış politika anlayışları.. -DP ve Atatürk’ü Koruma Kanunu.. -İktidar-muhalefet kavgaları!.. -27 Mayıs darbesine nasıl gelindi?.. -27 Mayıs darbesinde İnönü’nün, Basının ve dış güçlerin rolü neydi?.. -Yassıada fâciası, Milletin seçilmiş Başbakan’ı Menderes’e ve Demokrat Partili Milletvekillerine (ve DP’lilere) yapılan insanlık dışı, korkunç işkence ve zulümler!.. -Darbeci Profesörler ve İdamların arka planı..”

Gerger’in Kitabında; Başbakan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’ten Tarihçi-Gazeteci-Yazar Av. Ziyad Ebüzziya’ya, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın damadı DP Milletvekili Dr. Ahmet Gürsoy’dan Yassıada Mahkemeleri’nde İdamla yargılanan DP Milletvekili Dr. Baha Akşit’e, CHP Milletvekili ve Gazeteci Orhan Birgit’ten Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Toktamış Ateş’e, Gazeteci-Yazar Ahmet Kabaklı’dan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Şemseddin Petek’e kadar birçok aydın, gazeteci, akademisyen, hukukçu, devlet ve siyaset adamının görüşleri ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.. Yakın tarihimize ışık tutan bu önemli ve belge hüviyetindeki eseri mutlaka okuyunuz!

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