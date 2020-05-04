İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması sonuçlandı

İnönü Belediye Başkanlığı Covid-19 salgınında farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan başlattığı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan koronavirüs (covid-19) salgını dolayısı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle farkındalık oluşturan Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı Sosyal Medya programı Instagram üzerinden yarışma gerçekleştirdi. Yarışmada Covid-19 Salgını ile ilgili bilgilendirme afişinin altına yorum yapan 1985 kişi yarışmaya katılmaya hak kazandı. İnönü Belediyesi Intagram sayfası üzerinden canlı olarak yapılan çekiliş ile 1985 yarışmacı arasından 10 talihli Monopoly adlı ödülü kazandılar.

Çekiliş sonrası ödül kazanan yarışmacılar Covid-19 Salgını ile ilgili farkındalık oluşturan İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.