İngiltere’ye uçuşlar ne zaman başlayacak? Londra uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Pegasus Hava Yolları ülke genelinde artan koronavirüs vaka sayıları ve mutasyonlu virüs nedeniyle bazı yurtdışı seferlerini durdurmuştu.Yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlanacak Uçuşlara ilişkin Pegasus’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;“22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir.”

THY uçak seferleri

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter hesabından 2 ülke ile uçuşların başlayacağını duyurmuştu. Ekşi, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarının açıldığını belirterek şunları söylemişti: "Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz."