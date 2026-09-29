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Avrupa İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!
Avrupa

İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!

Yeniakit Publisher
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İngiltere'ye 'köle ticareti tazminatı' gündemde!

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin geçmişte transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği yönündeki çağrıları reddetti. Miliband, çözümün tazminat ödenmesi olmadığını savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin geçmişte transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği yönündeki çağrıları reddetti. Miliband, çözümün tazminat ödenmesi olmadığını savundu.

Miliband, Londra’nın transatlantik köle ticaretine katılımı nedeniyle tazminat ödemesi fikrine karşı olduklarını belirterek, bu yöndeki taleplere destek vermediğini ifade etti.

Miliband, Politico'ya yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “Tazminatların çözüm olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Miliband, köle ticaretini 'korkunç' bir olgu olarak nitelendirerek kınadı. Ancak Miliband, günümüzde ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini söyledi.
Bu kapsamda yoksulluk, borç ve iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

 

'Ülke liderleri zirvede konuyu gündeme taşıyacak'

Karayip ülkelerinin liderlerinin, İngiltere Kralı III. Charles'ın da katılması beklenen Kasım ayındaki Commonwealth zirvesinde tazminat konusunu gündeme taşımayı planladıkları belirtiliyor.
Bu ayın başlarında The Telegraph, Karayip ülkelerinin köle ticareti nedeniyle tazminat talebiyle İngiltere aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurabileceğini yazmıştı.

 

Eski UAD başkanından tazminat çağrısı

2023 yılında, o dönemde Uluslararası Adalet Divanı'nın başyargıcı olan Patrick Robinson, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretinden etkilenen ülkelere tazminat ödenmesi yönündeki çağrıları artık görmezden gelemeyeceğini ifade etmişti.
ABD merkezli danışmanlık şirketi Brattle Group tarafından hazırlanan bir araştırmada ise İngiltere'nin etkilenen ülkelere yaklaşık 24 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiği öne sürülmüştü.

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