İngiltere’nin en hızlı tren yolunda Türk imzası

Son iki yılda; Gotthard Base Tüneli, Grand Paris Express, Seattle Kanalı Projesi, Avustralya Snowy 2.0 Hidroelektrik Santrali olmak üzere onlarca büyük projede yer alan Mono Steel, İngiltere’nin en önemli projelerinden biri olan High Speed Two (HS2)’da yer alarak, bir ilke daha imza atıyor.



Londra’yı Birmingham üzerinden Manchester’a bağlayacak olan yüksek hızlı tren projesi HS2; 2029 yılında tamamlanması planlanan ilk etabı için çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladı. Mono Steel de, Londra’nın altındaki tünellerden yola çıkacak olan HS2 için özel olarak tasarlanan çelik yapıları üretiyor. Proje için bugüne kadar 800 tona yakın üretim yapan Mono Steel, ilk etap için gereken malzemeleri tedarik etmeye 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.



Londra-Manchester arası tren yolculuğunu 7 saatten 1 saat 11 dakikaya düşürmesi planlanan HS2’nin bu kadar büyük bir proje olmasının bir başka önemli nedeni ise hattın güzergahında olmayan şehirleri de birbirine yakınlaştırıyor olması. Liverpool, Sheffield, Leeds, Nottingham, Derby dahil olmak üzere doğrudan HS2 güzergahı üzerinde olmayan birçok kasaba ve şehir de, HS2’ye eklenecek transit hatlar sayesinde birbirine yakınlaşacak.

“HS2, İngiltere’nin önemli projelerinden biri. Hatta Avrupa’da devam eden en büyük proje”

70’den fazla ülkeye ihracat yapan Mono Steel’in CEO’su ve ortağı Mustafa Toprakçeken, İngiltere’deki bu projenin 2023 yılında markanın aldığı en büyük projelerden biri olduğunun altını çiziyor. Toprakçeken; “HS2, İngiltere’nin önemli projelerinden biri. Hatta Avrupa’da devam eden en büyük proje diyebiliriz. Ve bu projede de tek Türk firması olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz. Biz, 2 etaptan oluşan projenin ilk ayağı olan Londra- Birmingham hattında çalışıyoruz. Şuanda Londra’nın altından ilerleyen 8 kilometrelik tüneller için üretim yapıyoruz, sonrasında da Birmingham rotası için gereken malzemeleri ihraç etmeye devam edeceğiz. İkinci etap için de görüşmelerimiz sürüyor. HS2 haricinde şuanda Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Fransa, İspanya, Malta, İsrail, Türkmenistan, Azerbaycan, Tanzanya, Sudan ve Avustralya’daki projeler için üretimlerimiz de devam ediyor. Ayrıca gelecek aylarda yeni işbirliklerine imza atöayı sürdüreceğiz. Bu sayede ihracat rakamlarımız da artacak. Buna paralel olarak istihdam ve yatırımlarımızı da arttırmayı planlıyoruz,” dedi.