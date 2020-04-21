  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İngiltere'den Türkiye'ye dönmek isteyenler için yeni özel sefer düzenlendi

2020-04-21 17:39:00 -
İngiltere'den Türkiye'ye dönmek isteyenler için yeni özel sefer düzenlendi

LONDRA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunanlar için yeni bir özel sefer düzenlendi.

İçinde 349 yolcunun bulunduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan kalktı. Böylece bir hafta içinde yapılan özel sefer sayısı dörde çıktı.

Uçaktaki yolcuların ülkeye varışlarında 14 gün boyunca öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı