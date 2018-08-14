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İngiltere'den Türkiye-ABD açıklaması

Türkiye ile ABD arasında görülmemiş bir kriz yol açan papaz Brunson hakkında açıklamada bulunan İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşündüğünü belirtirken, bu konuyu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gerektiğini söyledi.

14 Ağustos 2018 Salı 09:05
İngiltere'den Türkiye-ABD açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin ağustos ayı dönem başkanı olan Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

''GÖRÜŞMEDEN HABERİM YOKTU''

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumu ve iki ülke arasında yaşananlara ilişkin bir soruya Pierce, şu yanıtı verdi:

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.''

''TÜRKİYE MODERN BİR DEMOKRASİ''

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da yanıtladı.

Bu soru üzerine Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

''SKRIPAL'IN ZEHİRLENMESİNDEN RUSYA SORUMLU''

Karen Pierce, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de Salisbury kentinde zehirlenmesi nedeniyle Moskova'ya uygulayacağı yaptırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Pierce, "Gerekli yöntem ve güdüleri vardı. Rusya dışında başka hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sorunu çözebilmek için onlara bizimle konuşma ve çalışma şansı verdik ama reddettiler." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:05
  1. Birleşmiş Milletler
  2. İngiltere
  3. Karen Pierce
  4. BM Güvenlik Konseyi
  5. Fox News
  6. Donald Trump
  7. ABD Dışişleri Bakanlığı
  8. Sergey Skripal
  9. Salisbury

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    Tipik ABD nin de hammeddesini oluşturan İngilizin kahpe ve sinsi siyaseti... Türkiye ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA UYSUN! ABD uymak zorunda değil ama aranızda halledin... Ülkemize kukla yunan ordusunu da maşa kullanıp en büyük zararı, çanakkalede hastahane bombalayarak kahbece şehit sayısını artıran, Ortadoğuyu ve arab ülkelerini karıştıran ve KUDÜSÜalçaklça siyaset ile gaspedip proje israile armağan eden bunlardır! ABD, ingilizin TÜREVİDİR!
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