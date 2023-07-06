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Dünya İngiltere'den Tarihi 'KKTC' çağrısı
Dünya

İngiltere'den Tarihi 'KKTC' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 23:45:00 -
İngiltere'den Tarihi 'KKTC' çağrısı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith'ten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için tarihi bir çağrı geldi.

Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.

Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC'ye direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyaları başlatmıştı.
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İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

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