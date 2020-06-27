İngiltere'den Suudi Arabistan'ın katliamlarına destek

Mirat Haber'in haberine göre İngiliz hükümeti, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışını kısıtlayan önemli bir mahkeme kararını göz ardı etmekle suçlanıyor. Bir yıl önce verilen bir kararda temyiz mahkemesi, İngiltere hükümetinin Yemen’de kullanılmak üzere Suudi Arabistan’a silah satışına izin vermesinin yasadışı olduğuna karar vermişti. Bağımsız tahminler, Suudi liderliğindeki bir koalisyonun 2015’ten beri Yemen sivillerinin ölümlerinden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Karar, hükümetin Suudi Arabistan’a herhangi bir yeni lisansı onaylamasını yasaklamıştı. Mahkeme, Birleşik Krallık hükümetini mevcut sözleşmelere ilişkin kararlarını da gözden geçirmeye zorlamıştı. Ancak, bir yıl sonra bu satışlar hala devam ettirilmekte. İngiltere havacılık devi BAE, 2019 raporunda Eurofighter Typhoon sözleşmesine devam ettiğini göstermişti.

İngiltere, Yemen kampanyasının başlamasından bu yana Suudi Arabistan’a 5,3 milyar sterlin (45 milyar TL) değerinde silah satışı lisansı verdi. Silah Ticaretine Karşı Kampanya adlı kuruluş, İngiltere hükümetinin sürekli olarak silah satıcısı şirket çıkarlarını Yemen’deki insanların hayatlarının önüne koyduğunu vurguladı ve İngiliz hükümetinin, kendi kurallarını uygulama konusunda güvenilir olamayacağını iddia etti. İngiltere hükümetiyse sorunun karmaşık olduğunu ve herhangi bir hata yapmadığını belirtti.