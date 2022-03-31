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Dünya İngiltere'den sert Putin yorumu
Dünya

İngiltere'den sert Putin yorumu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık kendi kurduğu kafeste bir adam olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 23:10:00 -
İngiltere'den sert Putin yorumu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın başkanlığında düzenlenen konferans, Ukrayna'daki son durumunun yanı sıra ülkenin askeri acil yardım gereksinimlerini tartışmak üzere 35'ten fazla uluslararası ortağı bir araya getirdi.

Konferans kapsamında, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine lojistik ve savunma desteğinin sağlanması ele alındı.

"Kendi ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda"

Bakan Wallace, Sky News'e yaptığı açıklamada Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığı değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi, önemli kayıplar verdi. Rusya'nın bu büyük ordusunun itibarı yerle bir oldu. Sadece Ukrayna'ya yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda değil, aynı zamanda kendi ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda."

Ayrıca, Wallace, Rus kuvvetlerinin yeniden gruplaştığını ve odaklarını Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna kaydırdığını belirterek, "Bunu daha önce gördük. Her zaman daha da kötüye gidiyor. Daha fazla sivil saldırı, daha fazla sivil alana ilerliyor." diye konuştu.

"Askeri desteği artıracağız"

Savunma Bakanı Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bağış konferansının, uluslararası toplumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin yasa dışı ve sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Wallace, "Bu askeri desteği artırmak ve Rus kuvvetlerini püskürtmeye devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesini sağlamak için koordinasyonumuzu artırıyoruz." dedi.

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