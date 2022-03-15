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Dünya İngiltere'den Rusya'ya yönelik dev yaptırım listesi
Dünya

İngiltere'den Rusya'ya yönelik dev yaptırım listesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurumu daha eklediğini açıklayarak, toplam yaptırım uygulanan kişi ve kurum sayısının binin üzerine çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:06:00 -
İngiltere'den Rusya'ya yönelik dev yaptırım listesi

İngiltere, Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımlarına devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni Ekonomik Suç Yasası sayesinde İngiltere'nin Ukrayna'daki mevcut krize daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebileceğini söyleyerek, yaptırım listesine 370 kişi ve kurumun daha eklendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin, Rusya'ya yaptırım rejimi kapsamında toplamda binden fazla kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakanlık, yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıklarının dondurulacağını, herhangi bir Birleşik Krallık vatandaşı veya şirketinin onlarla iş yapamayacağını ve bu kişilerin ayrıca Birleşik Krallık'a seyahat etmelerinin yasaklandığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bugünün yaptırımları arasında özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli siyasi müttefikleri, rejim sözcüleri ve Kremlin destekli dezenformasyon ajanslarının da yer aldığını aktardı.

“İngiltere önümüzdeki günlerde Rus ekonomisi üzerindeki vidayı sıkmaya devam edecek”

Bakanlık, "Hükümet, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük güvenlik kriziyle başa çıkmak için gereken yetkileri tam olarak kullandığından, İngiltere önümüzdeki günlerde Rus ekonomisi üzerindeki vidayı sıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Büyük Rus oligarklardan, ülkenin başbakanına kadar, Putin'e en yakın olan ve onun yalanlarını ve dezenformasyonlarını satan propagandacıları hedef almak için her zamankinden daha hızlı ilerliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'daki suçuna ortaklık yapanları bu suçtan sorumlu tutuyoruz" dedi.

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