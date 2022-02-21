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Dünya İngiltere'den Rusya açıklaması: Aldığımız istihbarat...
Dünya

İngiltere'den Rusya açıklaması: Aldığımız istihbarat...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:20:00 -
İngiltere'den Rusya açıklaması: Aldığımız istihbarat...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını söyledi.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, basına verdiği demeçte, "Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor. Rus senaryosunun, belirli durumlarda görmeyi umduğumuz unsurlarının gerçek zamanlı olarak oynanmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, Avrupa'da savaşı önlemek için hala bir diplomasi penceresinin olduğunu sözlerine ekledi.

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