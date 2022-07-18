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Dünya İngiltere'den 'Putin'e suikast' açıklaması!
Dünya

İngiltere'den 'Putin'e suikast' açıklaması!

İngiltere Genelkurmay Başkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'in suikasta uğrama ihtimaline ilişkin iddiaları reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 11:24:00 -
İngiltere'den 'Putin'e suikast' açıklaması!

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hasta olması veya suikasta uğrama ihtimaline ilişkin iddiaları reddederek, bu iddiaların sadece ‘arzu dolu bir düşünce’ olduğunu açıkladı.

Radakin, “Profesyonel askerler olarak Rusya’da nispeten istikrarlı bir sistem görüyoruz. Putin, herhangi bir muhalefeti bastırmayı başardı. Putin’e yatırım yapan bir hiyerarşi görüyoruz. Bu yüzden en üst pozisyonlardaki insanlar, Putin’e meydan okuyacak güce sahip değil” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Gültekin

Batılı devletler niçin hep ölüm yolunu seçiyorlar?, bu durum onların karakterlerini de ortaya koyuyor, yani dünya barışını istemeyenler insanları öldürme yolunu tercih eden devletler sanmasın ki dünyada rahat edecekler. Onların bu kötü hastalığın hesabını hem bu dünyada, hem de öbür dünyada Allah kesinlikle soracağına inanıyoruz.
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