İngiltere'den 'Putin'e suikast' açıklaması!

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hasta olması veya suikasta uğrama ihtimaline ilişkin iddiaları reddederek, bu iddiaların sadece ‘arzu dolu bir düşünce’ olduğunu açıkladı.

Radakin, “Profesyonel askerler olarak Rusya’da nispeten istikrarlı bir sistem görüyoruz. Putin, herhangi bir muhalefeti bastırmayı başardı. Putin’e yatırım yapan bir hiyerarşi görüyoruz. Bu yüzden en üst pozisyonlardaki insanlar, Putin’e meydan okuyacak güce sahip değil” ifadelerini kullandı.