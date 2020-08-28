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Aktüel İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek
Aktüel

İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:59:07 -
İngiltere'den Libya'da ateşkese ve siyasi çözüme destek

TRABLUS (AA) - İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hopton, ülkesinin Libya'da ateşkes için yapılan barış girişimine ve siyasi çözüme destek verdiğini açıkladı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz Büyükelçi Hopton, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hopton, görüşmede, ülkesinin Libya'da istikrarın sağlanması ve ateşkes için yapılan barış girişimine ve siyasi çözüme destek verdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Libya'daki son gelişmeler, ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iletişimin geliştirilmesiyle bir dizi iş birliği dosyası ele alındı.

- Libya ordusu Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı

Libya ordusu, dün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerinin bulunduğu bölgelere 12'den fazla Grad füzesi attığını bildirmişti.

Libya hükümeti de Hafter milislerinin Sirte ve Tragin kentlerinde ihlallerini sürdürdüğünü belirtmişti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise ateşkesi ihlal etmediklerini öne sürmüştü.

- Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

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