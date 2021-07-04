İngiltere'den gol yağmuru
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 yenen İngiltere yarı finale çıktı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final son maçında İngiltere ile Ukrayna, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın başından sonuna üstünlüğünü hissettiren İngiliz ekibi, karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu.
Açılış Kane'den, kapanış Henderson'dan
Karşılaşmada goller 4. ve 50. dakikalarda Harry Kane, 46. dakikada Harry Maguire ve 63'te Jordan Henderson'dan geldi.